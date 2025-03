Gjenerali shqiptar: Aleanca ushtarake Kosovë – Shqipëri – Kroaci, mesazh i qartë për Serbinë

Në lidhje me Shqipërinë, Çollaku ka shpjeguar se forcat ushtarake të vendit kanë nevojë për një rritje të mëtejshme, duke shtuar se Shqipëria duhet të investojë më shumë në numrin dhe përgatitjen e forcave të saj ushtarake.

“Shqipëria ka nevojë jashtëzakonisht shumë, sepse ngel pak në forcat ushtarak, ajo duhet që përveç ta rrisë numrin e ushtarëve dhe njësive të veta, duhet ta ketë dhe një përgatitje shumë të madhe, Shqipërisë drejtpërdrejt nuk i kanoset një rrezik sepse e ka Kosovën përpara”, ka theksuar mes tjerash ai.

Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme të Serbisë (MPJ) ka reaguar duke e konsideruar “provokim” marrëveshjen për aleancën ushtarake të nënshkruar sot në Tiranë nga ministrat e Mbrojtjes të Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë.

MPJ e Serbisë përmes një komunikate ka thënë se do t’i dërgojë një kërkesë urgjente Ministrive të Punëve të Jashtme të Kroacisë dhe Shqipërisë për sqarim të detajuar në lidhje me nënshkrimin e memorandumit trepalësh për bashkëpunimin me Kosovën në fushën e mbrojtjes.

Me këtë marrëveshje, sipas vlerësimit të Ministrisë në Beograd, të dy vendet (Shqipëria dhe Kroacia) “ndërmorën hapa që cenojnë stabilitetin rajonal”.

“Ne presim një përgjigje urgjente nga Zagrebi dhe Tirana për synimet reale dhe qëllimet përfundimtare të kësaj loje të rrezikshme ushtarako-sigurie. Serbia nuk do të lejojë asnjë veprim të njëanshëm që mund të rrezikojë integritetin tonë territorial, sigurinë e qytetarëve dhe paqen në rajon”, thuhet në deklaratë.