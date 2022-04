​Gjenerali britanik tregon si mund t’i jepet fund luftës në Ukrainë

Shefi i Shtabit të Përgjithshëm tha se forcat ruse ishin në një “pushim operacional” pasi ata u rigrupuan para ofensivës së pritshme në Ukrainën lindore.

“Pavarësisht nëse do të jetë një betejë vendimtare apo jo, ne aktualisht jemi duke e matur këtë fushatë me ditë. Duhet të presim që ta matim me muaj, nëse jo me vite. Rezultati më i mundshëm i menjëhershëm dhe i përkohshëm është një ngërç ushtarak, taktik në Donbas,” tha ai.

Ai thekson se regjimi rus mund të pretendojë se ata kanë hapur një sukses të caktuar, i cili mund të veprojë “si një pikënisje e mundshme për një fushatë të mëvonshme”, shkruan BBC.

“Sigurisht, nuk mendoj se komuniteti ndërkombëtar dhe Evropa do të jenë në gjendje të jetojnë me konfliktin e ngrirë në Evropë,” shtoi ai.