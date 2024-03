Gjeneral brigade Hysen Dreshaj priti Komandantin e Forcave Tokësore të FARSH-së, gjeneral major IlirXhebexhia

Gjeneral brigade i FSK-së, Hysen Dreshaj ka pritur sot në Komandën e Forcave Tokësore një delegacion të Forcave Tokësore të FARSH të kryesuar nga Gjeneralmajor Ilir Xhebexhia.

“Në ambientet e Komandës së Forcave Tokësore( KFT), Komandanti i KFT-së Gjeneral brigade Hysen Dreshaj priti në vizitë delegacionin nga Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë( FARSH) të kryesuar nga Komandanti i Forcave Tokësore të FARSH Gjeneralmajor Ilir Xhebexhia.

Gjeneral Dreshaj e njoftoi gjeneralin Xhebexhia me të arriturat dhe sfidat e KFT-së, ngritjen e kapaciteteve luftarake dhe me këtë raste të dy gjeneralët me shtabet e tyre diskutuan për mundësit e bashkëpunimit në mes të dy forcave me fokus trajnimet dhe stërvitjet e përbashkëta.

Gjeneralët shprehën gatishmërinë e tyre për një bashkëpunim në fusha të interesit të përbashkët, në ngritjen e kapaciteteve dhe kontributin e tyre në të mirë të të dyja vendeve dhe interesit të përgjithshëm në të mirë të paqes në rajon dhe më gjerë.” /Lajmi.net/