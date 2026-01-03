Gjendja në pikat kufitare – Pritjet zgjasin deri në një orë për të dalë nga Kosova
Qytetarët s’po presin më shumë se një orë në pikat kufitare të vendit për të dalë nga Kosova.
Në përditësimin e fundit, pritjet më të gjata, ato deri në 60 minuta, janë në Merdarë.
Tek Dheu i Bardhë pritjet janë deri në 40 minuta. Në Bërnjak dhe Jarinje arrijnë deri në 20 minuta.
Kurse në pikat tjera kufitare, pritjet nuk zgjasin më shumë se 5 minuta.