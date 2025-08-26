Gjendja me zjarret: 51 vatra të regjistruara, 4 aktive
Agjencia e Menaxhimit Emergjent ka njoftuar opinionin se, sipas të dhënave të pranuara sot, në nivel vendi janë regjistruar gjithsej 51 vatra zjarri.
Prej tyre katër vatra vazhdojnë të jenë aktive ndërsa 47 vatra janë lokalizuar falë ndërhyrjes së njësive të zjarrfikjes dhe shpëtimit.
“Agjencia apelon tek qytetarët që të shmangin çdo veprim që mund të shkaktojë zjarr të denoncojnë pranë organeve ligjzbatuese çdo rast të zjarrvënies së qëllimshme dhe të raportojnë rastet në numrat 112 193 dhe 192.
Agjencia shpreh mirënjohje dhe falënderim për përkushtimin dhe angazhimin e vazhdueshëm të pjesëtarëve të Njësive Profesionale të Zjarrfikjes dhe Shpëtimit” thuhet në njoftim.