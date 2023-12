“Gjendja katastrofë” – Qytetarët të zhgënjyer me politikën në vitin 2023 Jemi në fund të vitit 2023 ndërsa Kosova ndodhet në situatën pothuajse të njejtë sikurse edhe viteve të tjera. Kjo po thuhet nga qytetarë me të cilët ka biseduar lajmi.net të cilët janë shprehur të zhgënjyer me situatën politike ekonomike. Një qytetarë u shpreh se ekonomia ëështë në gjendje katastrofë e nuk ka ku të…