Gjendja e tmerrshme në oborrin e shkollës “7 marsi” në Suharekë, krijohen gropa të mëdha nga shiu Nxënësit, mësimdhënësit e prindërit në shkollën fillore “7 marsi” në Suharekë po përballen me një problem serioz. Oborri i kësaj shkolle është në gjendje të tmerrshme, si pasojë e gropave të krijuara aty e të cilat janë mbushur me ujë nga shiu. Mediat lokale të qytetit kanë raportuar në lidhje me këtë situatë, duke kërkuar…