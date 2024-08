Gjendja e rëndë shëndetësore, Ledri Vula anulon koncertin në Prishtinë

Reperi i njohur shqiptar Ledri Vula, mbetet tejet i angazhuar me koncerte dhe mbrëmje të ndryshme muzikore.

Por, angazhimet e tepërta me sa duket kanë ndikuar në shëndetin e tij, pasi artisti u detyrua që të anulonte koncertin e planifikuar të mbahej sot në Prishtinë.

Ledri përmes një instastory, ka paralajmruar se për shkak të gjendjes së tij shëndetësore nuk do të jetë i pranishëm në koncert.

“Party people”, me përulje dhe mirëkuptim më duhet të ju njoftoj se koncerti im sonte në Zone Club është i pamundur për shkak të situatës shëndetësore që kam. Do të kthehemi së shpejti dhe do të festojmë së bashku. Ju dua”, ka shkruar reperi.