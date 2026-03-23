Gjendja e inspektorit të IPK-së pas plagosjes në Prishtinë – drejtori i Emergjencës jep detaje
Inspektori i IPK-së, Arsim Beqiri, i cili u plagos sonte në Rrugën “B”, ndodhet në gjendje stabile. Këtë e ka konfirmuar për lajmi.net, drejtori i Emergjencës, Naser Syla, i cili bëri të ditur se Beqiri është jashtë rrezikut për jetë. “Është sjellë një i plagosur në Qendrën Emergjente, i plagosur me armë zjarri. Gjendja e…
Inspektori i IPK-së, Arsim Beqiri, i cili u plagos sonte në Rrugën “B”, ndodhet në gjendje stabile.
Këtë e ka konfirmuar për lajmi.net, drejtori i Emergjencës, Naser Syla, i cili bëri të ditur se Beqiri është jashtë rrezikut për jetë.
“Është sjellë një i plagosur në Qendrën Emergjente, i plagosur me armë zjarri. Gjendja e tij është stabile për momentin dhe jashtë rrezikut për jetë. Pas ekzaminimeve në Qendrën Emergjente, ai do të transferohet në Klinikën e Ortopedisë”, deklaroi Syla. /Lajmi.net/