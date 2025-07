Gjendet trupi i pajetë i 33 vjeçarit në Ujman, e konfirmon FSK-ja

Forcat e Sigurisë së Kosovës kanë njoftuar se është gjetur trupi i pajetë i 33 vjeçarit që ka humbur jetën në Liqenin e Ujmanit.

FSK ka thënë se fal intensitetit të lartë të kërkimit nga ekipet e FSK-së, bashkë me Policinë e Kosovës, AME-në dhe KFOR-in, kanë arritur ta gjejnë trupin e pajetë.

Trupi i pajetë i është dorëzuar Policisë së Kosovës dhe ekipit të forenzikës për procedurat e mëtejme.

Postimi i plotë:

Pas ftesës së Qendrës së Situatave të Qeverisë së Republikës së Kosovës, dhe koordinimeve me partnerët për angazhimin e Ekipeve të FSK-së, Komandanti i FSK-së Gjenerallejtënant Bashkim Jashari ka urdhëruar ekipet e Kërkim Shpëtimit në Ujëra, për realizimin e operacionin humanitar në kërkim të personit të raportuar si i zhdukur. Me pranimin e urdhërit, ekipet e FSK kanë marrë të gjitha masat dhe në koordinim me partnerët ndërkombëtarë dhe qëndror janë angazhuar në operacion e kërkimit të personit të zhdukur.

Falë intesitetit të lartë të kërkimit dhe profesionalizmit të ekipeve tona në terren, pas disa orësh kërkimi në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, AME dhe KFOR, kanë arritur të gjejnë trupin e pajetë në zonën e liqenit të Ujmanit.

Pas evakuimit, trupi i pajetë i viktimës i është dorëzuar Policisë së Kosovës dhe ekipit të forenzikës për procedurat e mëtejme.