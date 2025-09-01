Gjendet shëndosh e mirë i mituri nga Deçani që ishte raportuar i zhdukur ditë më parë
Lajme
Është gjendur shëndosh e mirë, Eglantin Qorraj nga Carrabregu i Deçanit i cili ishte zhdukur para disa ditësh.
Ai tani ndodhet pranë familjes së tij.
Mediat lokale të Deçanit kanë dhënë lajmin e mirë për rastin.
“Familja Qorraj njofton se djali i tyre, Eglantin Qorraj, i cili ishte raportuar i zhdukur ditë më parë, është gjetur dhe tashmë gjendet shëndoshë e mirë pranë familjes. Familja shpreh mirënjohje të thellë për qytetarët, miqtë dhe të gjithë ata që treguan interesim, kujdes dhe mbështetje gjatë kësaj kohe”, thuhet në njoftimin e mediave lokale. /Lajmi.net/