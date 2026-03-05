Gjendet pa shenja jete një person në Zherovnicë të Zveçanit, rasti cilësohet vdekje e dyshimtë

Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të vdekjes së dyshimtë të raportuar në rajonin e Mitrovicë e Veriut. Sipas policisë, më 5 mars 2026 rreth orës 13:40, stacioni policor në Zveçan ka pranuar një informatë nga Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare për një person pa shenja jete në fshatin Zherovnicë. Pas pranimit të njoftimit, njësitë…

Lajme

05/03/2026 15:59

Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të vdekjes së dyshimtë të raportuar në rajonin e Mitrovicë e Veriut.

Sipas policisë, më 5 mars 2026 rreth orës 13:40, stacioni policor në Zveçan ka pranuar një informatë nga Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare për një person pa shenja jete në fshatin Zherovnicë.

Pas pranimit të njoftimit, njësitë përkatëse policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku nga stafi mjekësor është konstatuar vdekja e viktimës në vendngjarje.

Viktima është identifikuar me inicialet D.M., i lindur në vitin 1962.

Lidhur me rastin është njoftuar edhe Prokurori i Shtetit, ndërsa me urdhër të tij trupi i pajetë është dërguar në Instituti i Mjekësisë Ligjore për obduksion.

Artikuj të ngjashëm

March 5, 2026

Haxhiu pranon amendamentet kushtetuese të Vjosa Osmani për zgjedhjen e presidentit:...

March 5, 2026

Maqedonci: Ëndrra e Adem Jasharit për shtet dhe ushtri, është bërë...

March 5, 2026

Mbledhja e tretë e Qeverisë: Miratohen kredi për energji, transport dhe...

March 5, 2026

Osmani procedon amendamentet në Kuvend: Presidenti të zgjidhet drejtpërdrejt nga qytetarët...

March 5, 2026

Rusia u bën thirrje qytetarëve të vet të mos udhëtojnë në Kosovë

March 5, 2026

Izraeli do të sulmojë bazat nëntokësore të raketave të Iranit në...

Lajme të fundit

Haxhiu pranon amendamentet kushtetuese të Vjosa Osmani për...

Maqedonci: Ëndrra e Adem Jasharit për shtet dhe...

Mbledhja e tretë e Qeverisë: Miratohen kredi për...

Osmani procedon amendamentet në Kuvend: Presidenti të zgjidhet...