Gjendet pa shenja jete një person në Obiliq
Një person është gjetur pa shenja jete, dje rreth orës 14:10 në fshatin Plemetin të Obiliqit. Policia e Kosovës ka njoftuar se njësitet përkatëse kanë dal në vendngjarje. Trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion ndërsa rasti po hetohet. “Fsh. Plemetin, Obiliq 20.08.2025 – 14:10. Raportohet se është gjetur pa shenja…
Lajme
Një person është gjetur pa shenja jete, dje rreth orës 14:10 në fshatin Plemetin të Obiliqit.
Policia e Kosovës ka njoftuar se njësitet përkatëse kanë dal në vendngjarje.
Trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion ndërsa rasti po hetohet.
“Fsh. Plemetin, Obiliq 20.08.2025 – 14:10. Raportohet se është gjetur pa shenja jetë, viktima mashkull kosovar. Njësitet përkatëse kanë dalë në vend ngjarje. Me vendim të prokurorit trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion. Rasti duke u hetuar”, thuhet në raportin 24 orësh të Policisë. /Lajmi.net/