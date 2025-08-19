Gjendet pa shenja jete një person në një restorant në Malishevë

Një person është gjetur pa shenja jete sot rreth orës 14:10 në një restorant në rrugën “Avdyl Krasniqi” në Malishevë. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë së Kosovës në rajonin e Gjakovës, Vlera Krasniqi. Ajo ka thënë se Policia dhe ekipi mjekësor kanë dal në vendngjarje, ku edhe është konstatuar vdekja e viktimës. “Me…

Lajme

19/08/2025 23:37

Një person është gjetur pa shenja jete sot rreth orës 14:10 në një restorant në rrugën “Avdyl Krasniqi” në Malishevë.

Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë së Kosovës në rajonin e Gjakovës, Vlera Krasniqi.

Ajo ka thënë se Policia dhe ekipi mjekësor kanë dal në vendngjarje, ku edhe është konstatuar vdekja e viktimës.

“Me vendim të prokurorit të shtetit është iniciuar rast “Hetim i vdekjes”, ndërsa trupi i pajetë i viktimës dërgohet për ekzaminim mjeko ligjor. Aktualisht jemi duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore lidhur me këtë rast”, ka thënë Krasniqi.

Artikuj të ngjashëm

August 19, 2025

Mustafa: LDK-ja nuk ka ndryshuar qëndrim, nuk e votojnë asnjë kandidat...

Lajme të fundit

Mustafa: LDK-ja nuk ka ndryshuar qëndrim, nuk e...

Aktgjykimi i Kushtetueses, analistët: Kërkohet kompromis politik

Dua Lipa shkëlqen në kopertinën e “Harper’s Bazaar”...

Zyra e OSBE-së për të Drejtat e Njeriut...