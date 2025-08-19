Gjendet pa shenja jete një person në një restorant në Malishevë
Lajme
Një person është gjetur pa shenja jete sot rreth orës 14:10 në një restorant në rrugën “Avdyl Krasniqi” në Malishevë.
Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë së Kosovës në rajonin e Gjakovës, Vlera Krasniqi.
Ajo ka thënë se Policia dhe ekipi mjekësor kanë dal në vendngjarje, ku edhe është konstatuar vdekja e viktimës.
“Me vendim të prokurorit të shtetit është iniciuar rast “Hetim i vdekjes”, ndërsa trupi i pajetë i viktimës dërgohet për ekzaminim mjeko ligjor. Aktualisht jemi duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore lidhur me këtë rast”, ka thënë Krasniqi.