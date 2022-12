Gjendet pa shenja jete një person në Gjilan

Policia e Kosovës, njofton se është gjetur një person pa shenja jete të shtunën, në Gjilan, rreth orës 13:30

Në vendngjarje kanë dalë prokurori i shtetit dhe njësitë përkatëse policore, shkruan lajmi.net.

PK bënë të ditur se janë sekuestruar prova materiale lidhur me rastin.

Me vendim të prokurorit trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion.

Njoftimi i plotë i policisë:

Gjilan 24.12.2022 – 13:31. Është raportuar se është gjetur pa shenja jete viktima mashkull kosovar. Në vendngjarje kanë dalur prokurori i shtetit dhe njësitë përkatëse policore, me ç’rast janë sekuestruar prova materiale lidhur me rastin. Me vendim të prokurorit trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion.