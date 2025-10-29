Gjendet pa shenja jete një grua në Zubin Potok

Një grua është gjetur sot pa shenja jete në shtëpinë e saj në fshatin Veli Breg të Zubin Potokut. Kjo është bërë e ditur me anë të një postimi të Policisë në Facebook, ku thuhet se në vendin e ngjarjes ka dalë edhe stafi mjekësor emergjent, i cili ka konstatuar vdekjen e viktimës. Me urdhër…

Lajme

29/10/2025 18:34

Një grua është gjetur sot pa shenja jete në shtëpinë e saj në fshatin Veli Breg të Zubin Potokut.

Kjo është bërë e ditur me anë të një postimi të Policisë në Facebook, ku thuhet se në vendin e ngjarjes ka dalë edhe stafi mjekësor emergjent, i cili ka konstatuar vdekjen e viktimës.

Me urdhër të Prokurorit të Shtetit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, në mënyrë që të sqarohen rrethanat e vdekjes.

Ndërsa rasti është iniciuar dhe po trajtohet si “Vdekje e dyshimtë” nga Policia.

