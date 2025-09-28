Gjendet pa shenja jete një burrë në Podujevë

Një burrë është gjetur pa shenja jete në rrugën “Bedri Bajrami” në Podujevë. Rastin për lajmi.net, e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë për Rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, e cila tha se hetimet për vdekjen e viktimës janë duke vazhduar. “Rreth orës 08:30,kemi pranuar informatën se një person pa shenja jete në rrugën “Bedri Bajrami”…

Lajme

28/09/2025 11:18

Një burrë është gjetur pa shenja jete në rrugën “Bedri Bajrami” në Podujevë.

Rastin për lajmi.net, e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë për Rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, e cila tha se hetimet për vdekjen e viktimës janë duke vazhduar.

“Rreth orës 08:30,kemi pranuar informatën se një person pa shenja jete në rrugën “Bedri Bajrami” në Podujevë. Vdekjen e viktimës (mashkull) e ka konstatuar ekipi mjekësor në vend ngjarje. Policia në koordinim me prokurorin e shtetit ka nisur një hetim mbi vdekjen si dhe po vazhdon me ndërmarrjen e të gjitha veprimeve hetimore dhe të ekzaminimit, që do të ndihmonin hetimin e ngjarjes si dhe sqarimin e plotë të rrethanave të rastit”, ka thënë Ahmeti.

Artikuj të ngjashëm

September 28, 2025

Policia aksion në Shkodër, asgjëson mbi 1000 bimë kanabisi

September 28, 2025

Epopeja e Jezercit, Ahmeti: Liria është amaneti i dëshmorëve e përgjegjësia...

September 28, 2025

Alarm në Danimarkë: Përsëri dronë në bazat ushtarake

September 28, 2025

Transformimi i Shqipërisë dhe mësimet që mund t’i nxjerrë Kosova

September 28, 2025

​Çeku: Qeverinë Kurti 3 do ta kemi brenda afatit

Lajme të fundit

Policia aksion në Shkodër, asgjëson mbi 1000 bimë kanabisi

Epopeja e Jezercit, Ahmeti: Liria është amaneti i...

Alarm në Danimarkë: Përsëri dronë në bazat ushtarake

Amir Rrahmani lëndohet përsëri, do t’i mungojë edhe...