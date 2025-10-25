Gjendet pa shenja jete një burrë në banesën e tij në Prishtinë

Një rast i rëndë është raportuar mbrëmjen e së premtes në kryeqytet, ku një burrë është gjetur pa shenja jete në banesën e tij. Sipas njoftimit të policisë, rasti ka ndodhur rreth orës 21:00, në rrugën “Ismail Dumoshi” në Prishtinë. Me vendim të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML)…

Lajme

25/10/2025 10:05

Një rast i rëndë është raportuar mbrëmjen e së premtes në kryeqytet, ku një burrë është gjetur pa shenja jete në banesën e tij.

Sipas njoftimit të policisë, rasti ka ndodhur rreth orës 21:00, në rrugën “Ismail Dumoshi” në Prishtinë.

Me vendim të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion.

“Rr. Ismail Dumoshi, Prishtinë 24.10.2025 – 21:00. Raportohet se në banesën e tij është gjetur pa shenja jete viktima mashkull kosovar. Me vendim të prokurorit trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion“, thuhet në raportin 24-orësh të policisë.

Artikuj të ngjashëm

October 25, 2025

Kurti nuk e flet asnjë fjalë se a i ka numrat për formimin e Qeverisë

October 25, 2025

Djali nga Mitrovica rrahu nënën vazhdimisht, ajo e denoncon në polici

October 25, 2025

Kjo është mërgimtarja nga Kosova që humbi jetën në një aksident...

October 25, 2025

Ndalohen dy shtetas të Serbisë në Kamenicë, hynë ilegalisht në Kosovë

Lajme të fundit

Kurti nuk e flet asnjë fjalë se a i ka numrat për formimin e Qeverisë

Djali nga Mitrovica rrahu nënën vazhdimisht, ajo e denoncon në polici

Kjo është mërgimtarja nga Kosova që humbi jetën...

Ndalohen dy shtetas të Serbisë në Kamenicë, hynë ilegalisht në Kosovë