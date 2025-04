Gjendet pa shenja jete një 30 vjeçar në Prizren, dyshohet se ka bërë vetëvrasje

Një rast i rëndë ka ndodhur sot në Prizren, ku një person është gjetur pa shenja jete.

Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës në Prizren, Shaqir Bytyqi.

Ai ka thënë se viktima është i moshës rreth 30 vjeçare dhe dyshohet se ka kryer vetëvrasje.

“Me datë 22.04.2025 rreth orës 16:45 policia ka marre informatën se dyshohet se një person pa shenja jete është në urgjencën e Spitalit Rajonal të Prizrenit. Patrulla policore i është përgjigjur rastit dhe me të arritur në emergjencë nga mjeku kujdestar në emergjencë është informuat se në spital një person mashkull, rreth 30 vjeçar është pa shenja jete dhe dyshohet se ka kryer vetëvrasje. Në vendngjarje lidhur me rastin kanë dal edhe hetuesit nga Sektori Rajonali Hetimeve në Prizren. Është njoftuar Prokurori i Shtetit dhe me urdhër të tij trupi i pa jete i viktimës dërgohet ne Institutin Mjekësisë Ligjore në Prishtinë”, ka thënë Bytyqi.