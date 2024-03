Gjendet pa shenja jete në garazh një person: Policia hap hetimet në Prizren

Në orët e pasdites së sotme një person është gjetur pa shenja jete.

Lajmin për lajmi.net ka konfirmuar Shaqir Bytyqi nga policia e këtij qyteti, shkruan lajmi.net.

Sipas tij rasti ishte raportuar se në një garazhë ndodhej një trup i shtrirë në tokë, dhe pas kësaj në vendngjarje kanë dalë policia dhe ekipet mjekësore.

Viktima ishte një 53 vjeçar dhe se për të njëjtin dyshohet se kishte probleme me zemër.

Prokurori i rastit ka urdhëruar që trupi të dërgohet në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, dhe është hapur hetim për këtë rast.

“Sot me datë 02.03.2024. rreth ores 14:15 në rrugën Rifat Berisha në Prizren, êshtë raportuar se në garazhat e një objekti gjendet një trup i shtrirë në tokë, policia dhe emergjenca kane dal ne vendngjarje, në vendngjarje nga ekipi i mjekëve të emergjencës është kostatuar vdekja e viktimës ( I.J.1971). Policët hetues kanë mbledhë provat dhe dëshmit, ku ne mesin e dëshmive gjenden edhe disa dokumente mjekësore të viktimës e që dyshohet se i njëjti ka pas probleme kardiovaskulare. Me urdhër të prokurorit trupi I pa jetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për të konstatuar shkakun e vdekjes. Lidhur me rastin nga policia është hap rast ” Hetim i Vdekjes””, tha Bytyqi./Lajmi.net