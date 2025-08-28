Gjendet pa shenja jete ish-gjykatësi kosovar në Skenderaj – Policia jep detaje

28/08/2025 13:49

Sot, në një fshat të Skenderajt është gjetur pa shenja jete një person i moshës 65 vjeçare.

Siç ka njoftuar Policia e Kosovës, në vendbanimin e tij mjeku e ka konfirmuar se personi ishte pa shenja jete.

“Të gjitha njësitë kompetente kanë dalë në vendin në ngjarjes ndërkaq hetuesit policor me autorizim të prokurorit kanë nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të këtij rasti. Pas përfundimit të procedurave në vendin e ngjarjes, me urdhër të prokurorit të rastit, trupi i pajetë i viktimës mashkull, i moshës 65 vjeçare, është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion ndërsa sipas rrethanave të gjetura në vendin e ngjarjes, rasti është iniciuar si ,,Vdekje e dyshimtë”., ka njoftuar Policia.

Rastin shkurtimisht e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, Valon Preteni.

“Rasti ka ndodhur sot, ndërsa trupi është dërguar për obduksion,” ka deklaruar ai.

Siç është raportuar në media, viktima nga ky rast është ish-gjykatësi kosovar Avdullah Mecini, nga fshati Klinë e Mesme.

Mecini kishte shërbyer si gjyqtar në Gjykatën Komunale të Skenderajt dhe ishte i njohur në komunitet për punën e tij. /Lajmi.net/

