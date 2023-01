Gjendet një person pa shenja jete në Drenas, dyshohet për vetëvrasje

Një person është gjetur pa shenja jete në fshatin Poklek të ri të komunës së Drenasit.

Rastin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë së Kosovës, Flora Ahmeti.

“Rreth orës 18:30, kemi pranuar informatën për një trup të pa jetë, në fshatin Poklek i ri të komunës së Drenasit. Policia menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes si dhe mjekët emergjent të cilët kanë konstatuar se viktima, mashkull, është pa shenja jete. Mbështetur në informacionet e para, përkundër që ka elemente që sugjerojnë për vetëvrasje, policia në koordinim me prokurorin e shtetit ka nisur një hetim mbi vdekjen si dhe po vazhdon me ndërmarrjen e të gjitha veprimeve hetimore dhe të ekzaminimit, që do të ndihmonin hetimin e ngjarjes si dhe sqarimin e plotë të rastit”, ka thënë Ahmeti. /Lajmi.net/