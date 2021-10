Gjendet në Lipjan 17-vjeçarja që ishte zhdukur në Gjakovë

Lajmin se 17-vjeçarja nga fshati Skivjan është gjetur në pasditen e sotme në një kafiteri në qytetin e Lipjanit, e ka konfirmuar për televizionin lokal të Gjakovës Tv Syri shefi i sektorit te hetimeve rajonale, Bekim Avdija.

Tutje Avdija ka thënë se pas informatave që ka pranuar Policia e Kosovës për vendndodhjen e vajzës në fjalë dhe pas planit operativ njësia e hetimeve rajonale ka arritur ne vendin e ngjarjes ku edhe është gjetur 17-vjeçarja.

E njëjta është shoqëruar për në stacionin policor në Gjakovë dhe në prani të prokurorit të shtetit është intervistuar.

Me këtë rast ajo ka pranuar se ka filluar një lidhje bashkëjetese me një person nga qyteti i Prishtinës dhe me vetë dëshirë ka shkuar ne Lipjan.

Po ashtu gjatë intervistimit dhe procedurave të tjera behet e ditur se gjendja shëndetësore e vajzës është e mirë.

Aktualisht Sejhan me kërkesën e saj është dërguar në strehimoren “Shtëpia e Sigurt” në Gjakovë dhe familja janë të njoftuar.

Policia e Kosovës është duke vazhduar deri në kompletimin procedural të rastit.