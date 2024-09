Gjendet kanabis i kultivuar në Malishevë, Policia kërkon ndihmë për identifikimin e tre të dyshuarve

Policia e Kosovës ka bërë thirrje për ndihmën e qytetarëve në identifikimin e tre personave të dyshuar në lidhje me një rast të kultivimit të bimëve të kanabisit në Fshatin Panorc, Malishevë.

Hetuesit e antidrogës në rajonin e Gjakovës po hetojnë rastin në tre lokacione të ndryshme, ku janë zbuluar bimë të dyshuara kanabis sativa me gjatësi nga 20 deri në 50 cm.

“Hetues të antidrogës së Policisë së Kosovës, në rajonin e Gjakovës, janë duke hetuar rastin lidhur me veprën penale “Kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve të kanabisit” sipas kodit penal të Republikës së Kosovës, me ç’rast në vendngjarje në tre (3) lokacione të ndryshme janë gjetur të kultivuara bimë të dyshuara për kanabis sativa me gjatësi 20-50cm”, thuhet në njoftim.

Sipas njoftimit të Policisë, zona ku janë gjetur bimët e dyshuara është një rajon i thellë i njohur si “Lugajat”.

Ndëkaq prokuroria ka dhënë autorizimin për publikimin e fotografive të tre personave të dyshuar, në mënyrë që të ndihmohet në identifikimin dhe sjelljen e tyre para drejtësisë.

Policia e Kosovës u bën thirrje qytetarëve që për çdo informacion lidhur me identitetin ose vendndodhjen e personave, të kontaktojnë në numrin 192 ose në 045285169.

“Çdo informacion i ofruar do të trajtohet me konfidencialitet të plotë”, thuhet në njoftim. /Lajmi.net/