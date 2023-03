Gjendet i vdekur tifozi që goditi me grusht yllin anglez gjatë një ndeshje Një tifoz i futbollit, i cili u burgos pasi vrapoi në fushë dhe goditi me grusht Jack Grealish në vitin 2019, është gjetur i vdekur, raporton TheSun, transmeton lajmi.net. Paul Mitchell, 32-vjeçar, u gjend i vdekur në Birmingham në fillim të kësaj jave dhe është përshkruar nga familja si djal me “zemrën më të mirë”.…