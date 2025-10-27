Gjendet i vdekur një person në Llapçevë të Malishevës

Një burrë ka humbur jetën mëngjesin e së hënës në Llapçevë të Malishevës. Rastin për lajmi.net, e ka konfirmuar zëdhënësi I Policisë së Kosovës për rajonin e Gjakovës, Sheremt Elezaj. Elezaj, ka thënë se viktima fillimisht ishte gjetur në gjendje të rëndë shëndetësore, dhe i njëjti është dërguar në QKMF Malishevë, ku dhe është konstatuar…

Lajme

27/10/2025 22:26

Një burrë ka humbur jetën mëngjesin e së hënës në Llapçevë të Malishevës.

Rastin për lajmi.net, e ka konfirmuar zëdhënësi I Policisë së Kosovës për rajonin e Gjakovës, Sheremt Elezaj.

Elezaj, ka thënë se viktima fillimisht ishte gjetur në gjendje të rëndë shëndetësore, dhe i njëjti është dërguar në QKMF Malishevë, ku dhe është konstatuar vdekja e tij.

“Sot rreth orës 07:20, në fshatin Llapçevë-Malishevë, është gjetur në rrugë një person mashkull i moshës madhore në gjendje të rënduar shëndetësore. Në vendngjarje kanë dalë njësitet policore dhe ekipi mjekësor. Viktima është dërguar në QKMF Malishevë, ku edhe ka ndërruar jetë. Në konsultim me Prokurorin e Shtetit, është iniciuar rast “Hetim i vdekjes”, ndërsa policia po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes”, ka thënë Elezaj. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 27, 2025

Lushaku-Sadriu: LDK i dha leksion demokracie Kosovës dhe më së shumti...

October 27, 2025

Krasniqi thotë se Kurti përdori Haxhiun për të fshehur dështimin politik

Lajme të fundit

Lushaku-Sadriu: LDK i dha leksion demokracie Kosovës dhe...

Krasniqi thotë se Kurti përdori Haxhiun për të fshehur dështimin politik

“PDK-në nuk e frikësojnë zgjedhjet”- Gruda: Kurti është...

A ka vend për Ramiz Lladrovcin në PDK? Memli Krasniqi jep përgjigjen