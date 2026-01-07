Gjendet i vdekur një 36-vjeçar në Prizren, policia jep detaje

Një person ka vdekur në rrugën “Ukshin Hoti”, në Prizren. Lajmi është konfirmuar nga Shaqir Bytyqi, zëdhënës i Policisë së Kosovës për rajonin e Prizrenit. Ai ka thënë viktima është F,Th, mashkull, 36-vjeçar nga Mamusha. “Sot me datën 07.01.2026, rreth orës 12:40, Policia ka pranuar informatën se në rrugën “Ukshin Hoti”, në lagjen Arbana në…

Lajme

07/01/2026 20:03

Një person ka vdekur në rrugën “Ukshin Hoti”, në Prizren.

Lajmi është konfirmuar nga Shaqir Bytyqi, zëdhënës i Policisë së Kosovës për rajonin e Prizrenit.

Ai ka thënë viktima është F,Th, mashkull, 36-vjeçar nga Mamusha.

“Sot me datën 07.01.2026, rreth orës 12:40, Policia ka pranuar informatën se në rrugën “Ukshin Hoti”, në lagjen Arbana në Prizren, një person dyshohet se nuk ka shenja jete. Menjëherë, patrullat policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, së bashku me ekipin e emergjencës. Nga ekipi mjekësor është konstatuar vdekja e personit. Viktima është identifikuar si F.Th., mashkull, rreth 36 vjeçar, nga Mamusha. Policia, në koordinim dhe konsultim me Prokurorin e Shtetit, po ndërmerr të gjitha veprimet e nevojshme hetimore me qëllim të sqarimit dhe zbardhjes së plotë të rrethanave të rastit”, ka thënë ai.

Artikuj të ngjashëm

January 7, 2026

Numërohen 92% e votave me postë, ky është rezultati

January 7, 2026

Ferizaj: Dy shoferë ndëshkohen për shpejtësi dhe manovra të rrezikshme në...

January 7, 2026

Vdes një 43-vjeçare nga Suhareka, policia: Dyshohet se konsumoi preparate kimike...

Lajme të fundit

Numërohen 92% e votave me postë, ky është rezultati

Ferizaj: Dy shoferë ndëshkohen për shpejtësi dhe manovra...

Vdes një 43-vjeçare nga Suhareka, policia: Dyshohet se...

Alba ‘eskalon’ në debat me Labin, ia përmend Kuranin