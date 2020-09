Gjendet i vdekur DJ i hitit “I like to move it”

Erick Morillo, DJ i njohur ndërkombëtarisht me këngën “I Like To Move I”, është gjetur i vdekur në Miami, ka thënë policia lokale, shkruan BBC, transmeton lajmi.net.

Vdekja e tij vjen më pak se një muaj pas arrestimit të tij për sulm seksual ndaj një DJ femër pasi kishin punuar së bashku në një koncert.

Policia tha se 49-vjeçari u gjet i vdekur në shtëpinë e tij në Miami, por ka lëshuar disa detaje ndërsa fillon hetimi.

Ai publikoi hitin e tij të vitit 1994 “I like to move it”, duke përdorur emrin Reel 2 Real. Kënga u bë hit sërish pasi një remiks u shfaq në filmin e animuar “Madagaskar” më 2005.

Morillo kishte mohuar akuzën e sulmit seksual, por u dorëzua pasi dëshmitë e identifikuan atë si të dyshuar.

Morillo e kishte të caktuar një seancë gjyqësore për ditën e premte. /Lajmi.net/