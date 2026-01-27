Gjendet i mituri nga Lipjani që familja e raportoi të zhdukur, po trajtohet në QKUK
Është gjetur vogëlushi Zejn Zejnullahu, i cili u shpall i humbur nga familja gjatë ditës së sotme. Të afërmit e tij thanë se i mituri nga Gadimja e Lipjanit nuk ishte kthyer në shtëpi pas përfundimit të mësimit. Rastin për gjetjen e tij, për Klankosova.tv e ka konfirmuar komandanti i Stacionit Policor në Lipjan, Brahim…
Lajme
Është gjetur vogëlushi Zejn Zejnullahu, i cili u shpall i humbur nga familja gjatë ditës së sotme.
Të afërmit e tij thanë se i mituri nga Gadimja e Lipjanit nuk ishte kthyer në shtëpi pas përfundimit të mësimit.
Rastin për gjetjen e tij, për Klankosova.tv e ka konfirmuar komandanti i Stacionit Policor në Lipjan, Brahim Shatrolli.
“Është gjetur me shenja jete. Aktualisht është duke u trajtuar në QKUK”, deklaroi ai, pa dhënë detaje tjera.
Se është gjetur, ka njoftuar edhe një qytetare.
Ajo ka thënë se ai kishte rënë në lumin e Gadimes dhe se po dërgohet në QKUK.