Gjendet e vdekur skaj lumit Bistrica, gruaja që po kërkohej në Klinë

Lajme

08/12/2025 08:57

Një hetim mbi një rast të vdekjes po bëhet në Klinë.

Policia e Kosovës ka raportuar se dje rreth orës 13:15 skaj lumit Bistrica gjatë kërkimit është gjetur viktima e rastit që ishte raportuar e zhdukur.

Vdekjen e  viktimës e ka konstatuar mjeku, ndërsa trupi i pajetë i viktimës me urdhër të prokurorit është dërguar në IML për obduksion./Lajmi.net/

