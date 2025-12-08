Gjendet e vdekur skaj lumit Bistrica, gruaja që po kërkohej në Klinë
Një hetim mbi një rast të vdekjes po bëhet në Klinë.
Policia e Kosovës ka raportuar se dje rreth orës 13:15 skaj lumit Bistrica gjatë kërkimit është gjetur viktima e rastit që ishte raportuar e zhdukur.
Vdekjen e viktimës e ka konstatuar mjeku, ndërsa trupi i pajetë i viktimës me urdhër të prokurorit është dërguar në IML për obduksion./Lajmi.net/