Gjendet e vdekur një grua në Vushtrri
Policia ka njoftuar për një rast rast vdekjeje të dyshimtë në fshatin Beqiq të Vushtrrisë. Aty një grua rreth moshës 53 vjeçare është gjetur pa shenja jetë sot rrëth orës 01:30. Zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Avni Zahiti, tha se trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion.
Policia ka njoftuar për një rast rast vdekjeje të dyshimtë në fshatin Beqiq të Vushtrrisë.
Aty një grua rreth moshës 53 vjeçare është gjetur pa shenja jetë sot rrëth orës 01:30.
Zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Avni Zahiti, tha se trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion.
“Rreth orës 01:30 është raportuar për një rast vdekjeje të dyshimtë në fshatin Beqiq të Vushtrrisë. Njësitet policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ndërsa ekipi mjekësor ka konstatuar vdekjen e viktimës. Me urdhër të prokurorit të shtetit, trupi i pajetë i viktimës femër rreth 53 vjeçare është është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, për të përcaktuar shkaqet e sakta të vdekjes”, ka thënë Zahiti.