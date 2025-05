Gjendet e vdekur një grua në shtëpinë e saj në Leposaviq, policia u detyrua ta hapte derën me forcë Një grua është gjendur e vdekur nga policia në shtëpinë e saj në fshatin Dobrava të Leposaviqit. Policia bëri të ditur se në lidhje me rastin është njoftuar nga stafi mjekësor, i cili kishte shkuar për ta vizituar pacienten e cila ndodhej nën trajtim mjekësor. “Sipas informatave të para, me të arritur në vendin e…