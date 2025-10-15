Gjendet 52-vjeçari që u raportua i zhdukur në Novobërdë
Është gjetur 52-vjeçari që u raportua i zhdukur në Llabjan i komunës së Novobërdës. Këtë e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjilanit, Valon Osmani tha se i njëjti është gjetur në gjendje të mirë shëndetësore. “Falë mobilizimit është gjetur në gjendje të mirë shëndetësore”, u shpreh ai.
Lajme
