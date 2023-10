Gjenden mbetjet mortore të një personi në Matiqan, Haxhiu: Dyshohet se janë të kohës së luftës

Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu me një postim në rrjetin social Facebook, ka njoftuar se në Matiqan, pra në periferi të kryeqytetit janë gjetur mbetjet mortore të një personi.

Sipas Haxhiut, këto mbetje dyshohen të jenë që nga koha e luftës, shkruan lajmi.net.

Në vend të ngjarjes kanë dalë ekipet përkatëse të mjekësisë ligjore, dhe këto mbetje të janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminime të mëtutjeshme.

Postimi i plotë:

Sot, ekipet e Institutit të Mjekësisë Ligjore, në bashkëpunim me KQPZH dhe Policinë, kanë lokalizuar mbetjet mortore të një individi në lagjen Matiçan në Prishtinë, të cilat dyshohet se i takojnë kohës së luftës. Mbetjet skeletore do të dergohen në IML ku do t’i nënshtrohen ekzaminimeve shtesë me qëllim të identifikimit. Në vendin e njëjtë gjatë muajit maj në të njëjtin vend ishin gjetur mbetjet mortore edhe të një individi. Ndërsa sot gjatë tërë ditës kanë vazhduar gërmimet në Bishtazhin të Gjakovës./Lajmi.net