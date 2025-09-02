Gjenden armë, pushkë gjysmëautomatike, dy pushkë gjuetie dhe fishekë në një gyp të fshehur në pyll në Zveçan – Nuk ka të arrestuar
Policia e Kosovës sot, saktësisht Njësiti i Ndërhyrjes së Shpejtë i Policisë Kufitare sot në fshatin Junake të Zveçanit, ka gjetur një gyp të fshehur në pyll.
Në atë gyp, janë gjetur tri armë, një pushkë gjysmëautomatike, dy pushkë gjuetie dhe fishekë për të njëjtat, shkruan lajmi.net.
Lajmin e ka konfirmuar për lajmi.net, zëvendësdrejtori i Policisë së Kosovës në veri, Veton Elshani.
“Njësiti i Hetimeve Rajonale, njësiti për trajtimin e mjeteve eksploduese kanë dal në vend të ngjarjes dhe kanë konfiskuar të njëjtat. Nuk ka të arrestuar”, ka njoftuar Elshani. /Lajmi.net/