Gjeloshaj: “Lista Shqiptare” në Mal të Zi fiton dy deputetë, pretendojmë edhe të tretin

“Pritet një përkrahje e fuqishme nga shqiptarët për subjektin tonë “, tha ai, përcjell Telegrafi.

Gjeloshaj thotë se mbështetje kanë marrë edhe nga diaspora dhe nga të gjithë shqiptarët në Shqipëria, Kosovë e Maqedoni.

“Këtë të diel do të japim mesazhin se shqiptarët janë duke u faktorizuar”.

Përfaqësuesi i “Listës Shqiptare” në Mal të Zi thotë se është për keqardhje që shqiptarët nuk u bashkuan në një listë të vetme por në dy.

“Por të gjithë e kanë kuptuar se ata që nuk e duan bashkimin do t’i dënojë edhe populli me votë dhe në zgjedhjet tjera do ta kuptojnë gabimin që kanë bërë”.

Gjaloshaj thotë se për fat të keq ligji zgjedhor në Mal të Zi i diskriminon shqiptarët.

“Në legjislaturën e fundit kemi pasur vetëm një deputet në parlamentin e Malit të Zi dhe maksimumi që na lejon ligji të fitojmë është tre deputetë. Por ne jemi të bindur se do të fitojmë dy deputetë por do të luftojmë edhe për deputetin e tretë që do të ishte edhe maksimumi në bazë të ligjit zgjedhor”, tha ndër të tjera Nik Gjeloshaj.