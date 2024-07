Gjatë përleshjes fizike sulmon edhe zyrtarin policor, arrestohet i dyshuari në Rahovec Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshimtë në Rahovec, për shkak i njëjti gjatë një përleshje me një person tjetër nuk ka përfillur urdhrat e zyrtarëve policor me ç’rast edhe e ka sulmuar një zyrtar policor. I dyshuari pas trajtimit mjekësor me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/