Gjatë dy javëve të fundit Kosova ka realizuar gjashtë ekstradime me shtetet evropiane

Haxhiu përmes një postimi në Facebook ka thënë se ekstradimet janë realizuar me Francën, Zvicrën, Gjermaninë, Italinë dhe Belgjikën.

Ajo ndër të tjera theksoi se në mbledhjen e fundit të qeverisë është miratuar Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në Çështjet Penale.

Postimi i plotë:

“Gjatë dy javëve të fundit janë realizuar gjashtë ekstradime me Francën, Zvicrën, Gjermaninë, Italinë dhe Belgjikën. Përmes realizimit të këtyre ekstradimeve, personat e kërkuar për vepra penale do të ballafaqohen me procedurë penale ose do të vuajnë dënimin e shqiptuar nga autoritetet gjyqësore.