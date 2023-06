Gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë ndodhën 44 aksidente trafiku Numri i aksidenteve në Kosovë vazhdon të jetë i lartë. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë ndodhën 44 aksidente trafiku. Policia e Kosovës njofton se një aksident ishte me fatalitet, 22 tjerë me persona të lënduar dhe 22 tjerë raportohet të kenë qenë vetëm me dëme materiale. Po ashtu është bërë e ditur…