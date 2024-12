Gjashtë vjet nga formimi i Ushtrisë së Kosovës Sot janë bërë gjashtë vjet nga dita kur Kuvendi i Kosovës miratoi përfundimisht tri ligjet, me të cilat u mundësua transformimi i Forcës së Sigurisë së Kosovës në Ushtri të Kosovës. Votimi ishte përcjellë me duartrokitje të gjata në Kuvend. Kryetari i atëhershëm i Kuvendit, Kadri Veseli, kishte thënë se me këtë votim po…