Gjashtë vjet burg për dy persona, trafikuan një grua me qëllim për ta shfrytëzuar seksualisht Gjykata Themelore në Gjilan i ka dënuar me tri vjet burg dhe 300 euro gjobë dy të akuzuar me inicialet B.H dhe B.A, për kryerjen e veprës penale; trafikim me njerëz. Sipas njoftimit të gjykatës, të njëjtit në dy lokacione të ndryshme në një motel dhe një kafeteri e kanë trafikuar një vajzë nga Komuna…