Gjashtë ushtarë të FSK-së përfundojnë me sukses kursin për forcat speciale Gjashtë ushtarë të FSK-së kanë përfunduar me sukses kursin kualifikues për forcat speciale. Ministri në detyrë i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci dhe komandanti i FSK-së, gjenerallejtënant Bashkim Jashari, fillimisht përgëzuan pjesëtarët e FSK-së për përfundimin me sukses të një prej kurseve më sfiduese që zhvillohen në kuadër të forcës. Për më tepër, Maqedonci vlerësoi përkushtimin e…