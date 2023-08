Gjashtë rregulla të shtetësisë gjermane që duhet t’i dini

Ligji për shtetësinë e dyfishtë ka të ngjarë të ndryshojë më vonë këtë vit, duke e bërë më të lehtë për të huajt në Gjermani që të bëhen mbajtës të pasaportës gjermane pa hequr dorë nga shtetësia e tyre origjinale.

Të lindësh një shtetas i dyfishtë dhe më vonë të duhet të zgjedhësh një kombësi

Çdo fëmijë i lindur nga dy prindër të huaj në Gjermani pas 1 janarit 2000 ka të drejtë për nënshtetësinë gjermane – për sa kohë që njëri prind ka jetuar në Bundesrepublik për të paktën tetë vjet dhe ka një vendbaim të përhershëm

Më parë, të gjithë këtyre fëmijëve do të duhej të zgjidhnin midis shtetësisë gjermane dhe asaj të huaj në ditëlindjen e tyre të 21-të. Por Gjermania tani kërkon që kjo zgjedhje të bëhet vetëm për ata që janë rritur kryesisht në vendin e prindërve të tyre dhe jo në Gjermani, shkruan The Local.

Ju nuk keni nevojë të flisni gjermanisht për t’u bërë gjerman (në disa raste)

Si rregull, kërkohet një nivel i ndërmjetëm i gjermanishtes (ose B1 në Kuadrin Evropian të Gjuhëve) për t’u bërë shtetas i natyralizuar. Por nëse tashmë keni një prind gjerman – ose edhe të afërm gjermanë në disa raste – ju kualifikoheni automatikisht për një pasaportë gjermane, edhe nëse ju vetë nuk flisni asnjë fjalë gjermanisht dhe nuk keni shkelur kurrë në Gjermani.

Ata që kanë lindur nga një shtetas gjerman dhe prind i huaj mund të kenë gjithashtu automatikisht dy ose më shumë pasaporta nëse shteti tjetër e lejon këtë – megjithëse reforma e re e dyshtetësisë do ta bëjë këtë një mundësi për pothuajse të gjithë shtetasit e natyralizuar, përcjell albinfo.ch.

Martesa nuk ka më rëndësi (aq shumë)

Shumica e njerëzve e dinë se të kesh një prind gjerman automatikisht do të thotë që mund të kesh një pasaportë gjermane, por nuk ishte gjithmonë kështu.

Të lindurit midis 1 janarit 1914 dhe 31 dhjetorit 1974 nga një nënë e huaj dhe një baba gjerman jashtë martese nuk kualifikoheshin për nënshtetësi gjermane vetë – dhe mund të merrnin një të tillë vetëm nëse përballeshin me të mbetur pa shtetësi.

Megjithatë, kushdo i lindur brenda këtij afati kohor mund të kërkojë në mënyrë retroaktive nënshtetësinë gjermane duke vërtetuar se kush ishte babai i tyre (me një certifikatë lindjeje, për shembull)

Gjithashtu, gratë e huaja që u martuan me një gjerman morën më parë nënshtetësinë gjermane automatikisht – por deri në vitin 1970, bashkëshortët e huaj mund të natyralizoheshin vetëm nëse plotësoheshin disa kërkesa, shkruan The Local.

Testi i shtetësisë gjermane, i cili përbëhet nga 33 pyetje të zgjedhura në mënyrë të rastësishme nga një bankë e të dhënave prej 330 pyetjesh, nuk është çuditërisht i mbushur me të gjitha llojet e gjërave të vogla politike dhe historike nga periudha të ndryshme.

Testi i shtetësisë

Por ky është vendi i “Dichter und Denker” (poetëve dhe mendimtarëve), mund të presësh edhe disa pyetje të orientuara drejt artit dhe kulturës të hedhura aty. Ato variojnë nga ato të lehta si të kërkohet të identifikojë kompozitorin gjerman pas “Simfonisë së 9-të” deri tek ato më të ndërlikuara, si p.sh. nevoja për të ditur se kush është paraqitur në pikturën e artistit të famshëm gjerman Caspar David Friedrich në ishullin e Detit Baltik, Rügen.

Por nëse nuk jeni në hap me çdo aspekt të artit – të njohur apo jo – mos u shqetësoni. Për të kaluar testin duhet t’i përgjigjeni saktë vetëm 17 pyetjeve në harkun kohor prej një ore.

Një lloj shtetësie që tingëllon si një ekuacion matematikor

‘Shtetësia derivative’ mund të tingëllojë e ndërlikuar, por thjesht nënkupton nxjerrjen (ose fitimin) e shtetësisë nga dikush tjetër që i plotëson kërkesat për të më herët se ju. Me fjalë të tjera, ju mund të aplikoni në të njëjtën kohë me bashkëshortin tuaj – ose të miturit mund të aplikojnë në të njëjtën kohë me prindërit e tyre – për të fituar shtetësinë së bashku.

Të qenit pa shtetësi, mund të përshpejtojë procesin e fitimit të shtetësisë gjermane

Nëse jeni pa shtetësi, ju kualifikoheni për shtetësinë gjermane më shpejt se shumë të huaj të tjerë.

Të jesh “pa shtetësi” do të thotë që nuk ke asnjë kombësi, shkruan The Local.

Kjo mund të ndodhë, për shembull, nëse fëmijët lindin në një vend që nuk i lejon prindërit e tyre të kalojnë shtetësinë përmes lidhjeve familjare.

Në fund të vitit 2022, kishte 29,455 persona pa shtetësi në Bundesrepublik, dhe 97,150 persona të tjerë të listuar si me një “nacionalitet të paqartë”. Gati gjysma e të gjithë këtyre njerëzve pa shtetësi vijnë nga Siria.

Megjithatë, Gjermania u ofron personave pa shtetësi një rrugë më të shpejtë për marrjen e shtetësisë, me sasinë e saktë të kohës që kërkohet në varësi të autoritetit më të afërt të të huajit të tyre.