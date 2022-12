Gjashtë raste aktive me COVID-19 Numri i rasteve aktive me COVID-19 në Kosovë, aktualisht është gjashtë. Sipas të dhënave të fundit nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, në 24 orët e fundit është regjistruar një rast i ri me COVID-19, shkruan lajmi.net. Prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë, 1.836.875 doza të vaksinës.…