Gjashtë oficerë të rinj të FSK-së diplomojnë me sukses në Akademinë Ushtarake të Turqisë
Gjashtë oficerë të rinj të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) janë diplomuar me sukses më 30 gusht në Akademinë Ushtarake të Turqisë, pas një programi pesëvjeçar të studimeve intensive ushtarake dhe akademike.
Të diplomuarit janë: Adrian Ukiqi, Fatlind Neziri, Getoar Berisha, Hamdi Hasani, Shefit Tahiri dhe Dardane Mehmeti – oficerja e vetme femër në këtë grup. Përmes përkushtimit të lartë dhe disiplinës ushtarake, ata kanë përfunduar një trajnim të avancuar që përfshinte kombinimin e formimit ushtarak me atë civil, transmeton lajmi.net.
Studimet janë ndarë në dy drejtime kryesore: formim ushtarak në fusha si mbrojtja ajrore, këmbësoria, logjistika dhe financat, si dhe formim akademik civil në marrëdhënie ndërkombëtare dhe menaxhim mbrojtjeje.
Përveç komponentës teorike, kadetët kanë kryer trajnime të avancuara praktike në kampin ushtarak të Izmirit dhe kanë përfunduar me sukses Kursin e Komandos në Isparta (Dağ Komando Okulu) – një nga shkollat më të vështira dhe elitare në fushën e trajnimimit ushtarak.
Ky përfundim i suksesshëm i programit pesëvjeçar është dëshmi e përgatitjes së lartë që këta oficerë sjellin në radhët e FSK-së, si dhe një tjetër shembull i bashkëpunimit të ngushtë mes Kosovës dhe Turqisë në fushën e arsimit ushtarak dhe ngritjes profesionale të kuadrove të rinj.
Oficerët pritet të marrin tani përgjegjësi të rëndësishme në kuadër të Forcës së Sigurisë së Kosovës, duke kontribuar me njohuri dhe aftësi të fituara në një nga akademitë më prestigjioze të rajonit./lajmi.net/