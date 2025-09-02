Gjashtë kandidatë të partisë së ekstremit të djathtë në Gjermani vdesin para zgjedhjeve lokale
Deri në gjashtë kandidatë të partisë së ekstremit të djathtë në Gjermani, AfD, kanë vdekur javët e fundit para zgjedhjeve lokale në shtetin e madh perëndimor të Rhine-Westphalia Veriore, raporton BBC.
Policia ka bërë të qartë se nuk ka asnjë provë për ndonjë veprim kriminal në këto vdekje, por kjo do të thotë se fletëvotimet e reja do të duhet të shtypen dhe disa votues me postë do të duhet t’i hedhin sërish votat e tyre.
Rhine-Westphalia Veriore ka një popullsi prej 18 milionësh dhe raportohet se 20,000 kandidatë do të garojnë për poste në zgjedhjet lokale të 14 shtatorit.
Megjithatë, numri i vdekjeve ka ngritur pyetje në rrjetet sociale. Ministria e Brendshme e shtetit ka theksuar se kandidatë nga parti të tjera, përfshirë të Gjelbrit dhe Socialdemokratët, kanë vdekur gjithashtu.
AfD u bë partia e dytë më e madhe e Gjermanisë në zgjedhjet federale të muajit shkurt, duke u zgjeruar nga bastioni i saj lindor edhe në zona të perëndimit.
Agjencia e zbulimit të brendshëm e klasifikoi atë si organizatë ekstremiste të djathtë në maj, përpara se ta pezullonte këtë përshkrim për shkak të një ankese në gjykatë që është ende në shqyrtim. Në tri shtete lindore, shoqatat e saj AfD vazhdojnë të jenë të listuara si ekstremiste.
Raportimet fillestare u përqendruan te lajmi se katër nga kandidatët e saj kishin vdekur, dhe më pas doli në pah edhe vdekja e dy kandidatëve, duke nxitur një valë teorish konspirative në rrjetet sociale.
Bashkëkryetarja e AfD-së, Alice Weidel, nuk bëri asnjë përpjekje për ta zbehur këtë spekulim, duke ripostuar një pretendim të ekonomistit të pensionuar Stefan Homburg se numri i vdekjeve të kandidatëve ishte “gati i pamundur statistikisht”.
Megjithatë, i pyetur për thashethemet në partinë e tij, figura e dytë e AfD-së në Rhine-Westphalia Veriore, Kay Gottschalk, pranoi të martën se “ajo që kam përpara meje – por kjo është vetëm informacion i pjesshëm – nuk i mbështet këto dyshime për momentin”.
Ai i tha podcast-it Berlin Playbook të Politico-s se partia e tij donte që rastet të hetoheshin “pa hyrë menjëherë në terrenin e teorive konspirative”.