Gjashtë ditë nga fillimi i kërkimit të Beqir Malokajt, i bashkohet edhe kryetari i Istogut

Sot, është dita e gjashtë që kur ka filluar kërkimi i Beqir Malokajt nga IStogu. Në kërkimin e tij janë angazhuar edhe FSK, Policia e Kosovës,  Klubi Alpin Podguri, Shoqata e Kërkim-Shpëtimit, ambulanca dhe qytetarët, ndërsa sot në kërkim është bashkuar edhe kryetari i Istogut, Ilir Ferati. “Si institucion komunal, mbetemi të përkushtuar për çdo…

Lajme

22/08/2025 18:54

Sot, është dita e gjashtë që kur ka filluar kërkimi i Beqir Malokajt nga IStogu.

Në kërkimin e tij janë angazhuar edhe FSK, Policia e Kosovës,  Klubi Alpin Podguri, Shoqata e Kërkim-Shpëtimit, ambulanca dhe qytetarët, ndërsa sot në kërkim është bashkuar edhe kryetari i Istogut, Ilir Ferati.

“Si institucion komunal, mbetemi të përkushtuar për çdo qytetar, duke ofruar mbështetje dhe praninë tonë aktive kudo ku ka nevojë. Faleminderit të gjithëve për angazhimin dhe përkushtimin. Qëndrojmë me shpresë që ta gjejmë Beqirin, shëndosh e mirë“, ka shkruar Ferati. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

August 22, 2025

​Trump paralajmëron sanksione ose tarifa masive ndaj Rusisë brenda dy javësh...

Lajme të fundit

​Trump paralajmëron sanksione ose tarifa masive ndaj Rusisë...

Shukri Buja padit një faqe në TikTok: Po...

Arrestohet një person në Ferizaj, vodhi dy trotinete...

6 viktima nga aksidentet e trafikut brenda javës...