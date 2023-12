Gjakovë: Qëllohet me armë zjarri një person – Dërgohet menjëherë në spital Në mbrëmjen e hershme të ditës së sotme, në qytetin e Gjakovës është qëlluar me armë zjarri një person. Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për këtë rajon, Sheremet Elezaj, shkruan lajmi.net. Ai tha se me të marrë informatën policia ka dalë në vend ngjarje, ndërsa viktika është dërguar në spitalin e…