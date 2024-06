Gjakovë: Kapen mbi 3 mijë pako me cigare Policia e Kosovës gjatë një kontrolli sot në Gjakovë ka gjetur dhe sekuestruar 3 mijë e 250 pako me cigare, prej të cilave 1500 të llojit Marlboro, ndërsa pjesa tjetër Winston. Rasti ka ndodhur rreth orës 08:20 në rrugën “Gasper Karaqi”, kur njësitet patrulluese kanë ndalur automjetin “Skoda” me targa vendore, i cili drejtohej nga…