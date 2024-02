Gjakovë: Dy të rinjë therren me thikë nga dy persona Dy meshkuj janë sulmuar fizikisht me mjet të mbrehtë në Gjakovë. Tutje policia ka treguar se pas këtij incidenti fizik, personi nuk është arrestuar, thuhet në raport. Njoftimi i plotë: “Rr. Fehmi Agani, Gjakovë 02.02.2024 – 00:08. Dy viktimat meshkuj kosovarë, kanë raportuar se janë sulmuar fizikisht dhe me mjet të mbrehtë-thikë nga dy të dyshuar.…